Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 06.04.2014: Mit dem Fallschirm Richtung Flugplatz
44 Min.Folge vom 06.04.2014Ab 12
Flugzeugeintreiber Mike Kennedy plant in Kalifornien einen gewagten Coup. Er meldet sich in einer Skydiving-Schule an, um eine DHC-6 Twin Otter sicher zu stellen. Beim ersten Sprung inspiziert er das Flugplatzgelände aus der Vogelperspektive. Und beim Zweiten wird es dann ernst. Denn nun nimmt er im freien Fall Kurs auf den Hangar, in dem die Turboprop-Maschine geparkt wurde, um sie klammheimlich zu entführen.
