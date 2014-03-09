Zum Inhalt springenBarrierefrei
Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Spielverderber

DMAXFolge vom 09.03.2014
Spielverderber

SpielverderberJetzt kostenlos streamen

Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

Folge vom 09.03.2014: Spielverderber

44 Min.Folge vom 09.03.2014Ab 12

Flugzeugeintreiber Ken Cage und sein Partner Danny Thompson durchkämmen die Everglades auf der Suche nach einer Cessna 180. Das Flugzeug ist extrem vielseitig und kann auch auf dem Wasser landen. Die Männer werden daher Mühe haben, die 150 000 Dollar teure Propellermaschine ausfindig zu machen. „Repo Man“ Mike Kennedy soll unterdessen im Okeechobee County einen Zwei-Millionen-Dollar-Jet sicherstellen. Doch als er mit dem Luxusflieger abheben will, taucht plötzlich die Polizei auf.

