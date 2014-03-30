Zum Inhalt springenBarrierefrei
Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten

DMAXFolge vom 30.03.2014
Folge vom 30.03.2014: Notlandung

44 Min.Ab 12

Beim Start hat noch alles einwandfrei funktioniert, doch „Repo Man“ Mike Kennedy und sein Partner Joe Schuster hatten in Alaska kaum Zeit für einen gründlichen Instrumenten-Check. Hoch über den Talkeetna Mountains machen plötzlich die Motoren des Transportflugzeugs schlapp. Die beiden Ausnahmepiloten müssen deshalb auf einem Gletscher notlanden. Flugzeugeintreiber Kevin Lacey macht unterdessen beim Versuch, einen Bell-Helikopter sicherzustellen, Bekanntschaft mit der texanischen Polizei.

