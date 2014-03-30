Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 30.03.2014: Notlandung
44 Min.Folge vom 30.03.2014Ab 12
Beim Start hat noch alles einwandfrei funktioniert, doch „Repo Man“ Mike Kennedy und sein Partner Joe Schuster hatten in Alaska kaum Zeit für einen gründlichen Instrumenten-Check. Hoch über den Talkeetna Mountains machen plötzlich die Motoren des Transportflugzeugs schlapp. Die beiden Ausnahmepiloten müssen deshalb auf einem Gletscher notlanden. Flugzeugeintreiber Kevin Lacey macht unterdessen beim Versuch, einen Bell-Helikopter sicherzustellen, Bekanntschaft mit der texanischen Polizei.
