Der gestohlene HimmelsschreiberJetzt kostenlos streamen
Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 02.01.2016: Der gestohlene Himmelsschreiber
45 Min.Folge vom 02.01.2016Ab 12
„Repo Man“ Mike Kennedy macht in Florida Jagd auf ein Himmelsschreiber-Flugzeug. Mit solchen Maschinen zeichnen erfahrene Piloten bei tollkühnen Flugmanövern Buchstaben in die Luft, indem sie Ölrauch aus dem Auspuff ausstoßen. Das 120 000 Dollar teure Unikat wurde offenbar von einem Eintreiber gestohlen, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Kevin Lacey sucht derweil in Orlando nach einer einmotorigen Cessna 210. Wenn der Inkasso-Pilot den vermissten Flieger ausfindig macht, ist er um 20 000 Dollar reicher.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.