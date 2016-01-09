Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 09.01.2016: Doppelpack in der Karibik
44 Min.Folge vom 09.01.2016Ab 12
Weiße Sandstrände und türkisblaues Wasser: St. Croix lädt zum Urlaub machen ein. Doch Ken Cage und Danny Thompson sind nicht auf die Amerikanischen Jungferninseln gekommen, um sich zu erholen. Stattdessen sollen die „Repo Men“ dort zwei Flugzeuge eintreiben: eine Cessna Citation II 5-50 und eine Mitsubishi MU-2. Die japanische Turboprop-Maschine ist 1,4 Millionen Dollar wert und trägt den Spitznamen „Witwenmacher“, denn es gab mit dem Modell schon über 100 Unfälle. Bringen die Inkasso-Piloten den Flieger trotzdem heil nach Hause?
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.