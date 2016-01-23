Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 23.01.2016: Die Waffenschmuggler
44 Min.Folge vom 23.01.2016Ab 12
Mit Turboprop-Flugzeugen kennt sich Mike Kennedy bestens aus. Der erfahrene „Repo Man” ist schon die unterschiedlichsten Modelle geflogen. In dieser Folge soll der „Inkasso-Pilot” an der Ostküste der Vereinigten Staaten eine Pilatus PC-12 eintreiben. Der Mehrzweckflieger bietet Platz für neun Personen und erreicht in der Luft Spitzengeschwindigkeiten von über 500 km/h. Doch der vermeintliche Routineauftrag entwickelt sich für Mike zum Alptraum, denn er bekommt es mit einer Waffenschmuggler-Bande zu tun.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.