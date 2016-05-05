Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 05.05.2016: Showdown in Tulsa
44 Min.Folge vom 05.05.2016Ab 12
Die Piper PA-25 Pawnee war einer der ersten leichten Einsitzer, die als Sprühflugzeug konstruiert wurden. Die Maschine erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Obwohl Drohnen die Zukunft gehört, ist sie immer noch eine der wirksamsten Waffen gegen Schädlinge. Der betagte Flieger hat einen Wert von 80 000 Dollar. Wenn Inkasso-Pilot Kevin Lacey der Bank das Agrarflugzeug heil zurückbringt, winkt ihm ein üppiges Honorar. Doch bei der Jagd nach der Piper wird auf dem Acker plötzlich scharf geschossen.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.