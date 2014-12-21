Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 21.12.2014: Wasserlandung
44 Min.Folge vom 21.12.2014Ab 12
Das Ablenkungsmanöver hat funktioniert. „Repo Man“ Kevin Lacey und seine Helfer heben auf dem Flughafen von Davis County im Bundesstaat Utah mit einer Grumman Albatross in die Luft ab. Das Amphibienflugzeug wurde in den Vierzigerjahren entwickelt und hat eine hohe Reichweite. Doch beim Start musste alles sehr schnell gehen, das Team hatte keine Zeit, den Oldie gründlich zu checken. Und in 3600 Metern Höhe streikt plötzlich der Motor.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.