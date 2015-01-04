Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten
Folge vom 04.01.2015: Dreierpack
45 Min.Folge vom 04.01.2015Ab 12
Kevin Lacey plant den größten Coup seiner „Repo“-Karriere. Der Inkasso-Pilot soll in Wisconsin drei DHC-6 Twin Otters sicherstellen. Die STOL-Flugzeuge benötigen nur eine kurze Start- und Landebahn und bieten Platz für 19 Passagiere. Jeder der drei Flieger ist rund eine Million Dollar wert. Die Maschinen wurden zuletzt auf dem Gelände einer Fallschirmschule gesehen. Das Grundstück ist gut gesichert, deshalb holt sich Kevin Unterstützung mit ins Boot.
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Genre:Luftfahrt
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.