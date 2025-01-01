Airport Security: Peru
1 StaffelAb 12
Airport Security: Peru
Das Sicherheitspersonal am Jorge Chávez Flughafen in Lima arbeitet rund um die Uhr, um kriminellen Machenschaften Einhalt zu gebieten. Der größte Umschlagplatz des Landes hat ein riesiges Drogenproblem und ist ein beliebter Ort für Schmuggler. Die Verbrecher werden dabei immer dreister und halten die Wachleute auf Trab.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
