Airport Security: Peru
Folge 15: Senior Smuggler
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Das Sicherheitspersonal am Jorge Chávez Flughafen in Lima arbeitet rund um die Uhr, um kriminellen Machenschaften Einhalt zu gebieten. Der größte Umschlagplatz des Landes hat ein riesiges Drogenproblem und ist ein beliebter Ort für Schmuggler. Die Verbrecher werden dabei immer dreister und halten die Wachleute auf Trab.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Airport Security: Peru
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH