ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 07.11.2025
45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Das Sicherheitspersonal am Jorge Chávez Flughafen in Lima arbeitet rund um die Uhr, um kriminellen Machenschaften Einhalt zu gebieten. Der größte Umschlagplatz des Landes hat ein riesiges Drogenproblem und ist ein beliebter Ort für Schmuggler. Die Verbrecher werden dabei immer dreister und halten die Wachleute auf Trab.

