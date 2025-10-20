Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: Ein neues Nest
43 Min.Ab 16
Victor Tooms, der Killermutant, mit dem Mulder und Scully schon bei der Untersuchung eines früheren Falles zu tun hatten, wird auf Empfehlungen einer Psychiatergruppe freigelassen. Für Mulder und Scully beginnt nun ein Wettlauf mit der Zeit: Sie versuchen, eindeutige Beweise gegen den Killer zu finden, bevor er wieder zuschlägt und sich in seinen 30-jährigen Winterschlaf zurückziehen kann. Doch trotz aller Bemühungen können sie einen weiteren Mord nicht verhindern ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
