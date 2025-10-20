Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wiedergeboren

20th CenturyStaffel 1Folge 22
Folge 22: Wiedergeboren

43 Min.Ab 12

Ein Polizist kommt in Gegenwart eines offenbar verwirrten kleinen Mädchens unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als kurze Zeit darauf ein weiterer Polizist stirbt und sich das Mädchen wieder in der Nähe befindet, schöpft Mulder Verdacht: Ist die kleine Michelle vom Geist eines ermordeten Polizisten besessen, der sich jetzt an seinen Ex-Kollegen rächen will? Mulder muss den dritten Polizistenmörder finden, um ihn vor der scheinbar so harmlosen kleinen Michelle zu schützen ...

