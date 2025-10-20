Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Excelsis Dei
43 Min.Ab 12
Die Krankenschwester eines Heimes für Alzheimer-Patienten verklagt den Staat, weil sie angeblich von einem Unsichtbaren vergewaltigt wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass die Patienten des Heims äußerst agil sind, was offenbar auf ein neuartiges Heilmittel zurückzuführen ist, das ihnen verabreicht wurde. Welche Rolle spielen dabei die "magischen Pilze", die den alten Leuten von einem malaiischen Pfleger gegeben wurden? Dann stirbt ein Patient auf mysteriöse Weise ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
