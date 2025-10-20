Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Excelsis Dei

20th CenturyStaffel 2Folge 11
Excelsis Dei

Excelsis DeiJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 11: Excelsis Dei

43 Min.Ab 12

Die Krankenschwester eines Heimes für Alzheimer-Patienten verklagt den Staat, weil sie angeblich von einem Unsichtbaren vergewaltigt wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass die Patienten des Heims äußerst agil sind, was offenbar auf ein neuartiges Heilmittel zurückzuführen ist, das ihnen verabreicht wurde. Welche Rolle spielen dabei die "magischen Pilze", die den alten Leuten von einem malaiischen Pfleger gegeben wurden? Dann stirbt ein Patient auf mysteriöse Weise ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen