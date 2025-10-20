Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Das Experiment

Staffel 2Folge 23
Das Experiment

Das ExperimentJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 23: Das Experiment

43 Min.Ab 12

Eine ihrer ehemaligen Studentinnen bittet Scully bei einer Reihe von Vermisstenfällen um Hilfe. Alle vermissten Personen scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben - bis auf einen dunklen Brandfleck auf dem Fußboden gibt es keine Spur. Als Hauptverdächtiger kristallisiert sich ein Wissenschaftler heraus, der kurz zuvor einen Unfall in einem Teilchenbeschleuniger hatte und nun selbst zur Gefahr für alle geworden ist, die sich in seine Nähe begeben. Doch auch er ist in Gefahr ...

