Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: Der Pakt mit dem Teufel
43 Min.Ab 12
Um Dana Scullys Leben zu retten, hat Skinner mit dem geheimnisvollen "Raucher" einen Handel abgeschlossen. Doch dieser scheint sich nicht an die Vereinbarung zu halten. Eine junge Frau stirbt durch Bienenstiche, wobei die Tiere durch eine mysteriöse Substanz angelockt werden. Und einen weiteren Menschen hat der "Raucher" auf dem Gewissen: Detective Ray Thomas. Agent Fox Mulder teilt Skinner dies mit, worauf der den Mann an die noch offene Forderung aus ihrem Deal erinnert.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
