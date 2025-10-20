Akte X intern - Was Sie schon immer wissen wolltenJetzt kostenlos streamen
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: Akte X intern - Was Sie schon immer wissen wollten
45 Min.Ab 12
Die Produzenten und Schauspieler der beliebten Serie führen die Zuschauer in "Akte X intern - Was Sie schon immer wissen wollten" hinter die Kulissen der X-Akten. Zu sehen sind u. a. Interviews mit den Hauptdarstellern Fox Mulder alias David Duchovny und Dana Scully alias Gillian Anderson sowie dem Produzent Chris Carter. Noch nie gesendete Ausschnitte über schockierende Ereignisse und unerklärliche Phänomene ziehen den Fan in den Bann ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:US, 1994
12ANGST, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
