Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Erlösung

20th CenturyStaffel 9Folge 17
Folge 17: Erlösung

43 Min.Ab 12

Doggett findet aufgrund eines anonymen Hinweises eine eingemauerte Frauenleiche. Mithilfe der scharfsinnigen Analysen des jungen FBI-Kadetten Rudolph Hayes recherchieren die Agenten, dass der Täter weitere Opfer auf dem Gewissen hat. Darunter auch Doggetts Sohn Luke ...

