Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte Zack

Ich sehe was, was Ihr nicht seht

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 21vom 14.01.2026
Ich sehe was, was Ihr nicht seht

Ich sehe was, was Ihr nicht sehtJetzt kostenlos streamen

Akte Zack

Folge 21: Ich sehe was, was Ihr nicht seht

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Spencers Roboter Elmer ist fast fertig - er braucht nur noch Augen. Cam findet eine Nachtsichtbrille, die perfekt wäre. Zack setzt sie zum Spaß auf und stellt fest, dass er durch die Augen einer anderen Person sieht - der Person, die Elmer sabotiert! Spence, Cam und Zack müssen den Übeltäter fangen, bevor Elmer zerstört wird!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Akte Zack
Studio 100 International
Akte Zack

Akte Zack

Alle 1 Staffeln und Folgen