Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 22vom 14.01.2026
Folge 22: Die Chaos-Schule

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack fällt in Mr. Munk hinein - er verschwindet buchstäblich in Mr. Munks Körper! Jetzt kontrolliert Zack Mr. Munk - und damit die ganze Schule! Schon bald hat Zack-Munk die Schule in ein Kinderparadies verwandelt (auch bekannt als Chaos) und jetzt will der Schulvorstand die HHW schließen! Spence, Cam und Zack müssen wieder für Ordnung an der HHW sorgen, bevor sie an unterschiedliche Schulen versetzt werden.

Studio 100 International
