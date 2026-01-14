Der falsch gepolte RockstarJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 23: Der falsch gepolte Rockstar
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Spencers „Guitar Troopers“-Videospiel hat einen Kurzschluss und verwandelt Zack in ein Gitarrengenie - aber nur in seinem Schlafzimmer. Trotzdem nutzt Cam Zacks neues paranormales Talent aus und verschafft Zack einen Auftritt als Leadgitarrist für eine berühmte Rockband. Dort stellt Zack fest, dass Berühmtheit einen großen Nachteil hat.
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
