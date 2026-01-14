Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte Zack

Die ultimative Zack-Show

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 24vom 14.01.2026
Die ultimative Zack-Show

Folge 24: Die ultimative Zack-Show

22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Zack entdeckt, dass sein Leben in Wirklichkeit nichts anderes als eine Reality-Show ist, die zur Unterhaltung einer Alienrasse geschaffen wurde. Was noch schlimmer ist: Die Einschaltquoten der Zack-Show sind schlecht. Schlechte Einschaltquoten führen zur Absetzung, und die Absetzung der Zack-Show würde bedeuten, dass Zacks Welt gelöscht wird!

