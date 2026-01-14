Akte Zack
Folge 25: Gedächtnis goodbye!
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während eines Streits mit Vernon fliegt der Inhalt von Zacks Schulakte aus dem Fenster - genau wie Zacks Gedächtnis! Spencer und Cam versuchen Zack dabei zu helfen, sein Gedächtnis zurückzuerlangen. Doch gleichzeitig versucht Vernon, einen neuen Zack zu formen - einen Zack, der ihm aufs Wort gehorcht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6