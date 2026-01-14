Romeo und Julia für EinsteigerJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 26: Romeo und Julia für Einsteiger
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um den Englischkurs zu bestehen, muss Zack an der Schulaufführung von Romeo & Julia teilnehmen - als Romeo. Leider hat Zack das Stück nicht gelesen - als er Romeo in Verona trifft, hat Zack daher keine Ahnung davon, dass Romeos Leben ein unglückliches Ende nimmt. Wird Zack das Stück rechtzeitig lesen, um Romeo noch zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6