Aktuell: Die Woche vom 12.01.2024Jetzt kostenlos streamen
Aktuell: Die Woche
Folge 12: Aktuell: Die Woche vom 12.01.2024
20 Min.Folge vom 12.01.2024
ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen die politische Woche Revue passieren. Gemeinsam analysieren sie die größten politischen Aufreger der Woche.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aktuell: Die Woche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4