Aktuell: Die Woche vom 15.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Aktuell: Die Woche
Folge vom 15.03.2024: Aktuell: Die Woche vom 15.03.2024
27 Min.Folge vom 15.03.2024
ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen die politische Woche Revue passieren. Gemeinsam analysieren sie die größten politischen Aufreger der Woche.
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Genre:Nachrichtenmagazin, Politik
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4