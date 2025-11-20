Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aktuell nach eins vom 20.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 482vom 20.11.2025
38 Min.Folge vom 20.11.2025

Wien: 5.000 Haushalte noch ohne Fernwärme | Bauernhaus in Taiskirchen im Innkreis (OÖ) abgebrannt | Wien prüft höhere Gebühren für SUVs | Vertreter von VÖC und ÖAMTC im "Aktuell nach eins" Studio | Greenpeace: Wieder Gift in Shein-Textilien gefunden | US-Tech Konzerne im Fokus der Weltpolitik | U17-WM: ÖFB-Team trifft im WM-Viertelfinale auf Japan | Mählich: "ÖFB-Team hat bessere Chancen als 1998" | Aktuelle Meldungen des Tages | Spendengala für Pro Juventute | Psychiater Musalek über Einsamkeit während Weihnachten | 96-jähriger Ruderer in Brasilien | "Falco Tribute Show" in Linz | Wetter

