Aktuell nach eins vom 27.10.2025 - 27.10.2025

37 Min.Folge vom 27.10.2025

Signation | Begrüßung | Österreich bestürzt über Tod einer Mühlviertlerin | Chefarzt bewertet tragischen Rohrbach-Todesfall | Neuer Operationsroboter in Wien präsentiert | Operationsroboter: Arzt nennt Vor- und Nachteile | Auto fliegt über Böschung und 17-jährigen | Wirtshausbesuche werden zum Luxusgut | Handelsverband wehrt sich gegen Marktamt-Anzeigen | Hengl (Marktamt): So schützt man sich vor falschen Rabatten | Bundesheer präsentiert Modernisierung zum Jubiläum | Ukraine fordert moderne Langstreckenwaffen | Kommandant bewertet russische Einnahme von Pokrowsk | Meldungen | Reisefieber vor allem bei jungen Menschen hoch | Wetter

