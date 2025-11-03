Aktuell nach eins vom 03.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 469: Aktuell nach eins vom 03.11.2025
36 Min.Folge vom 03.11.2025
Felsbrocken stürzte auf Wohnhaus | Auto prallt gegen Felsbrocken auf offener Straße | Fahrzeug überschlug sich: 48-Jähriger verunglückt | Fünf Jahre Terroranschlag in Wien: Er entkam nur knapp | Erhöhtes Vogelgrippe-Risiko in ganz Österreich | Klimakrise verschärft Wohnen in Gefahrenzonen | Mehr junge Leute werden übergewichtig | Darmkrebsspezialist: "Risiko doppelt so hoch geworden" | Kein Rabatt für Einheimische: Skifahren wird zum Luxus | Ökonom: Warum das Skifahren teurer wird | Ukraine: Abwehr russischer Drohnen erschwert sich | Oberstleutnant: "Pokrowsk wäre russischer Propagandaerfolg " | Meldungen | Wetter
