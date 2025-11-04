Aktuell nach eins vom 04.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 470: Aktuell nach eins vom 04.11.2025
Folge vom 04.11.2025
Prozessbeginn: Tochter und Enkel quälten Großmutter | Juwelierdiebe können Großfahndung entfliehen | SOS-Kinderdorf mit weiteren Vorwürfen konfrontiert | Finanzamt-Betrüger ergaunern eine halbe Million Euro | Schulen bieten Mental-Health-Hilfe für Jugendliche an | Lebenscoach: "Overthinking entsteht durch Unsicherheit" | Schnurrbärte appellieren zur Prostata-Vorsorge | Diabetes-Facharzt: "Medikamentenzugang ist nicht für alle gleich" | Buch zur Stunde: Hilfsbedürftige Menschen im literarischen Visier | Meldungen | Mentalcoach: Stärke für eine stressfreie Adventzeit | Meteorologen bekommen KI-Unterstützung | Wetter
