Aktuell nach eins vom 11.11.2025

ORF2
40 Min.Folge vom 11.11.2025

Klinik Favoriten: Pflegerin unter Mordverdacht | Schwere Verkehrsunfälle in Vorarlberg | 400 Jahre alter Bauernhof durch Großbrand zerstört | Schuldirektor Klar: Zuwanderung und Schule | Autistischer Bub von Nachmittagsunterricht ausgeschlossen | Rechtsanwältin: Trennung nach gemeinsamen Hauskauf | Hoffnung auf neuen Schwung für den Klimaschutz | Hausberger (Report): Weniger Interesse an Klimaschutz | Zuckerkonsum rückläufig – Vorsicht bei Ersatzstoffen | Gendermedizinerin: Diabetes bei Frauen | "Slap Fighting" sorgt für Diskussionen | Meldungen | Wetter

