Aktuell nach eins vom 09.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 493vom 09.12.2025
34 Min.Folge vom 09.12.2025

Pressekonferenz über Mordgeständnis nach acht Jahren | Vermisstenfall Jennifer S. nach acht Jahren geklärt | Experte über die Wende im Fall Jennifer S. | St. Anton: Security-Einsatz endete mit Verletzten | Advent-Kontrollen gegen Alkohol am Steuer | Physiker Werner Gruber über problematischen Alkoholkonsum | Meldungen | Anwältin über Besuchsrechte für Kinder | Ära von Helmut Marko bei Red Bull vor Aus | Stöhr (ORF) über das Ende der Ära Marko | Auktionshaus versteigert Zuckerkandl-Nachlass | Wetter

