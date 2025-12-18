Aktuell nach eins vom 18.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Aktuell nach eins
Folge 500: Aktuell nach eins vom 18.12.2025
38 Min.Folge vom 18.12.2025
Großbrand forderte Einsatzkräfte im Südburgenland | Großeinsatz bei Dachstuhlbrand in Kärnten | Kurioser Weihnachtsbaum-Transport auf E-Scooter | Mondbasis: Wege zu längerem Aufenthalt | Mayr (ORF): "Prestigeerfolge in der Raumfahrt für Trump wichtig" | Experten warnen vor Tieren als Weihnachtsgeschenke | Veterinärmediziner: "Tiere sind Lebewesen, keine Geschenke" | Mutige Helden im Rampenlicht | Weihnachten im Schatten der Einsamkeit | Psychotherapeut Stuller über Rituale als wichtiger Faktor gegen Einsamkeit | Verheiratet mit einer KI | Meldungen | Wichtelzauber im Kindergarten | Antilopen-Nachwuchs in Schönbrunn | Wetter
