ORF2Staffel 2025Folge 505vom 30.12.2025
50 Min.Folge vom 30.12.2025

Zwei Tote bei Frontalkollision auf B180 | Gewalt gegen Frauen: Frauenhäuser bieten Hilfe | Kapitany: "Familiäre Konflikte ein Thema" | Polizei warnt vor gefälschten E-Mails | Pollen auch im Winter in der Luft | Endometriose bleibt oft jahrelang unerkannt | 40 Jahre "Aids Hilfe" in Österreich | Royale Meldungen | Royaler Jahresrückblick mit Adelsexpertin Eva Pöcksteiner | Tschofenig meldet sich bei Prevc-Show zurück | Erstaufführungen beim Neujahrskonzert 2026 | Traxl (ORF): "Zwei fantastische Komponistinnen" | Jahresrückblick: Die wichtigsten Ereignisse im Ausland | Mentaltrainer Horeth: "Vorsätze scheitern am Alltag" | Die perfekten Weihnachtsferien | Wetter

