ORF2Staffel 2026Folge 506vom 02.01.2026
49 Min.Folge vom 02.01.2026

Brand von Crans-Montana: Opferzahl könnte deutlich steigen | Feuerwehrmann analysiert tragischen Crans-Montana Brand | Kältetod am Großglockner entfacht Rechtsfragen im Gebirge | Naturgebiet in den Ostalpen soll Lichtverschmutzung senken | Mondflug und mehr: Physiker über größte Projekte in 2026 | BKA warnt vor Betrugsmaschen beim Autoverkauf | Martin Hoffer (ÖAMTC) nennt Änderungen für Autofahrer in 2026 | Europas Royals blicken auf 2025 zurück | Adelsexperte Gersmann über die Jahresrückblicke der Royals | Hahnenkammrennen: Kitzbühel rüstet sich | Vierschanzentournee: Prevc führt zur Halbzeit | Alina Zellhofer analysiert die Leistungen des ÖSV | 19-jähriges Baseball-Talent aus Traiskirchen spielt auf | Wetter

