Aktuell nach eins vom 08.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 509vom 08.01.2026
45 Min.Folge vom 08.01.2026

Tod auf B18: 77-Jähriger crasht frontal gegen LKW | Vorarlberg: Mysteriöse Leiche vor Kindergarten | 12 Jahre Haft für 29-Jährigen: "Ich dachte nicht, dass sie sterben könnte." | Arbeiten bei Minusgraden: Wie man sich zu helfen weiß | Geosphere Austria warnt: Worauf ist bei Kältewarnung zu achten? | Hundemantel: Nur Mode oder berechtigter Schutz vor der Kälte? | Kommissar DNA: Wissenschaft im Dienst der Justiz | ESC-Ticketverkauf: Worauf muss man achten? | Fasten im Trend: Kurhäuser starten die Saison | Wiener Fitnesstudios voll: Jahresbeginn motiviert zu Sport | Fitness-Vorsätze: Wie bleibt die Motivation bestehen? | Meldungen | Die aktuellen Kinostarts im Überblick | Kältewelle führt zu Verkehrschaos in ganz Europa | Wetter

ORF2
