Aktuell nach eins vom 14.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 513vom 14.01.2026
Folge 513: Aktuell nach eins vom 14.01.2026

42 Min.Folge vom 14.01.2026

Pressekonferenz zum Mord an Steirerin: Täter geständig | Beck-Zehetleitner (ORF): "Täter bereits in Justizanstalt" | NS-Devotionalien: Urteil nach Verbotsgesetz | Anrainer des Brentenbergtunnels fordern rasche Lösung | Streusalz und seine Folgen | Mayr (ORF): "So gut wie Salz wirkt kaum etwas" | Graz: Internationales Zentrum der Gehirnforschung | Demenztrainerin: "Man kann den Verlauf hinauszögern" | 34 Prozent der österreichischen Jugend einsam | Gadenstätter (ORF): "Es ist wichtig darüber zu reden" | Meldungen | Winterchaos in den Sozialen Medien | Jagd ohne Wild: Neue Debatte in Großbritannien | Nach Tierquälerei: Hunde suchen neues Zuhause | Wetter

ORF2
