ORF2Staffel 2026Folge 537vom 18.02.2026
39 Min.Folge vom 18.02.2026

Tückische Lawinenlage in den Alpen | Europa rüstet auf: Debatte um Geld und Soldaten | Mann und Frau tot aufgefunden | Quantenphysik zwischen Spitzenforschung und Esoterik | Lawinen-Prognostiker Walcher: "In westlichen Teilen Nordtirols herrscht Warnstufe vier" | Mayr (ORF): Quanten wird oft missbräuchlich verwendet | Streit um faschistische Denkmäler in Rom | Transplantationsfehler erschüttert Italien | Vorschau "Dok 1": Geht gutes Essen auch günstig? | Energiekrise legt Kuba lahm | Meldungen | Thomas Maurer feiert Premiere mit "Im falschen Film“ | Wetter

ORF2
