Folge 539: Aktuell nach eins vom 20.02.2026
Heftiger Schneefall fordert Todesopfer | Schneemassen bringen Verkehrschaos | Fetz: "Der Verkehr rollt in beide Richtungen" | Schneefall sorgt in Steiermark für Probleme | Teischl: "180 zusätzliche Einsätze in Wien" | Pint: "Teilweise 30 Zentimeter Neuschnee" | Bewusst gesund: Basenfasten | Greuter: "Es geht darum das richtige zu essen" | Kopernikus und das verbotene Weltbild | Kunsthistorikerin zur kopernikanischen Wende | Meldungen | Pöcksteiner (ORF) zur Krise im britischen Königshaus | Österreich wählt seinen ESC-Act | Petschl: "Es wird eine bunte und opulente Show" | ESC-Fieber auch bei Karikaturisten | Grönemeyer begeistert in der Wiener Stadthalle | Wetter
