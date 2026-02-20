Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aktuell nach eins

Aktuell nach eins vom 20.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 539vom 20.02.2026
Aktuell nach eins vom 20.02.2026

Folge 539: Aktuell nach eins vom 20.02.2026

45 Min.Folge vom 20.02.2026

Heftiger Schneefall fordert Todesopfer | Schneemassen bringen Verkehrschaos | Fetz: "Der Verkehr rollt in beide Richtungen" | Schneefall sorgt in Steiermark für Probleme | Teischl: "180 zusätzliche Einsätze in Wien" | Pint: "Teilweise 30 Zentimeter Neuschnee" | Bewusst gesund: Basenfasten | Greuter: "Es geht darum das richtige zu essen" | Kopernikus und das verbotene Weltbild | Kunsthistorikerin zur kopernikanischen Wende | Meldungen | Pöcksteiner (ORF) zur Krise im britischen Königshaus | Österreich wählt seinen ESC-Act | Petschl: "Es wird eine bunte und opulente Show" | ESC-Fieber auch bei Karikaturisten | Grönemeyer begeistert in der Wiener Stadthalle | Wetter

