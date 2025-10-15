Aktuell nach fünf vom 15.10.2025 - 15.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 651: Aktuell nach fünf vom 15.10.2025 - 15.10.2025
19 Min.Folge vom 15.10.2025
Verpackungsunternehmen war Legionellen-Herd | Nach Bombendrohung: Schweizer verurteilt | Wolf in Ulrichsberg von Bauer vertrieben | Entlaufene Rinder halten Horitschon auf Trab | Gasthaus-Brand schnell unter Kontrolle | Betrugsprozess gegen Buchhalterin in Salzburg | KI und Literatur: Thema auf Frankfurter Buchmesse | Riesenkürbis aus Gols gewinnt Europatitel | 480. Krämermarkt in Guttaring eröffnet | Wetter
