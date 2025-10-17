Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aktuell nach fünf vom 17.10.2025

ORF2
19 Min.Folge vom 17.10.2025

Unfall auf A5: Ein Toter, mehrere Verletzte | Auffahrunfall im Pfändertunnel sorgt für Stau | Verfolgungsjagd: Raser mit 200 km/h gestoppt | Tödliche Schüsse auf Einbrecher: Schütze verhaftet | Schlag gegen Cybercrime-Netzwerk | Personalschwund im LKH Feldkirch geht weiter | "Pink Ribbon"-Frühstück in Graz | Junge Österreicher erleben Schwerelosigkeit | Ski-Asse trainieren vor Weltcup-Auftakt in Sölden | Wetter

ORF2
