Folge 674: Aktuell nach fünf vom 07.11.2025
20 Min.Folge vom 07.11.2025
Zwölfjähriger schoss auf Spielplatz mit Pistole | Mann in Lokal in Ottakring erschossen: Eine Festnahme | Verdächtiger 13 Jahre nach Tötung ausgeforscht | Kein Mordversuch: 30 Monate Haft für Raser | Love-Scam-Betrug mit Nocki-Star | Swarovski: Betriebsrat sieht Standort Wattens gefährdet | Schlamm-Bagger am Neusiedlersee im Einsatz | Martinimarkt erstmals ohne lebende Gans | Wetter
