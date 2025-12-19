Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 19.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 716vom 19.12.2025
Aktuell nach fünf vom 19.12.2025

Aktuell nach fünf vom 19.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Aktuell nach fünf

Folge 716: Aktuell nach fünf vom 19.12.2025

19 Min.Folge vom 19.12.2025

Axt-Angreifer jagt Mann durch Linz | Bewaffneter Täter überfällt Supermarkt | Aufgeklärt: 180 Einbrüche in 13 Jahren | Dramatische Rettung aus Teich in Helfenberg | Kerzen erhöhen Brandgefahr zu Weihnachten | Goldenstein-Nonnen: Erstauflage vergriffen | Tschechische Sensation im Gröden-Super-G | Höchster Weihnachtsmarkt Österreichs | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Aktuell nach fünf
ORF2
Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf

Alle 2 Staffeln und Folgen