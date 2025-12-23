Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 720vom 23.12.2025
160 Betroffene: Zug mitten auf Strecke evakuiert | Bludenz: Bis zu 170 verletzte Skifahrer täglich | Vandalismus: Öl am Pyramidenkogel verschüttet | Freiwillige schenken Nähe auf der Babystation | Neue Grippevariante sorgt für steigende Krankenstände | Last-Minute-Einkäufe treiben Umsatz | Christkindlmärkte schließen nach starker Saison | Besondere Aktion verkürzt Wartezeit aufs Christkind | Wetter

