Aktuell nach fünf vom 29.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 723vom 29.12.2025
22 Min.Folge vom 29.12.2025

Brandstiftung in Regauer Autowerkstatt vermutet | Einsatz um Brand bei Seegrotte Hinterbrühl | Schwerer Verkehrsunfall im Achraintunnel | Zugausfälle in Salzburg nach Stellwerksschaden | Mehrheit zufrieden mit Pfandsystem | Burgenland: Pflegekräfte aus den Philippinen im Einsatz | Initiative "Sicheres Vermieten" unterstützt Vermieter | Rückblick aus Südtirol: Außergewöhnliche Begegnungen | Neujahrswünsche von Kärntner Hundertjährigen | Wien: Tausende Kinder sammeln Spenden als Sternsinger | Wetter

