Folge 726: Aktuell nach fünf vom 02.01.2026
33 Min.Folge vom 02.01.2026
Kontrollen sollen Brandgefahr in Bars minimieren | Feuerüberschlag als Todesfalle | Silvesterrakete dürfte Wohnkomplex in Traun zerstört haben | Neun Schwazer Wohnungen ausgebrannt | Bub verliert bei Böllerunfall mehrere Finger | Sperre burgenländischer Steinbrüche wegen Asbestgefahr | Zwischenbilanz nach einem Jahr Flaschenpfand | Forschungsleiter Rainer zeigt, wie man Ressourcen schont | Hochbetrieb bei den Müllabfuhren | Diese Höhepunkte bietet das Sportjahr 2026 | Österreicher sollen wieder Vögel zählen | Vogelkundlerin Hofer beschreibt den Sinn von Zählungen | Bregenzer Passanten kommentieren Vorsätze für 2026 | Wetter
