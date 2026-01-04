Aktuell nach fünf vom 04.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 727: Aktuell nach fünf vom 04.01.2026
24 Min.Folge vom 04.01.2026
Tirol: Skifahrer starb nach Absturz | Skispaß mit Risiko: Zahl der Wintersportunfälle bleibt hoch | Bergretter im Dauereinsatz: Influencer inspirieren zu riskanten Touren | Granate nahe Synagogen abgelegt | Wieder Böllerunfall: Bub verlor Fingerglieder | Nach Großbrand: Polizei sucht fünf Jugendliche | Autos überschlagen: zehn Verletzte, darunter vier Kinder | Bis minus 17 Grad: Steiermark steht Kälteeinbruch bevor | Risiko Drohnen: Hubschrauber-Einsätze gefährdet | Sport im Studio | Zirkuskunst in Graz: Die Kraft des Wolfes | Eislaufsaison auf dem Weißensee eröffnet | Winter-Wonderland: Schnee verzaubert Landschaft und Gemüter | Wetter
