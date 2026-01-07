Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2026Folge 730vom 07.01.2026
19 Min.Folge vom 07.01.2026

Zwei Tote bei Bränden in Wien | Tödlicher Wohnhausbrand in Klagenfurt | Graz: Bewohner aus brennendem Haus gerettet | Feuerwehr im Einsatz wegen Brand am Kalvarienberg | Illegales Straßenrennen in Innsbruck gestoppt | WM-Trophäe macht Station beim Bundespräsidenten | Pannenhelfer wegen Frost im Dauereinsatz | Warnung vor Betreten von Natureisflächen | Wildalpen: Mit Glocken gegen die Wintergeister | Wetter

