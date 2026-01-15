Aktuell nach fünf vom 15.01.2026Jetzt kostenlos streamen
21 Min.Folge vom 15.01.2026
Zwei Männer in Wien erfroren | Rutschgefahr auf Gehwegen: Bauhof im Dauereinsatz | Auslieferung von Streusalz als Nadelöhr | Experten sehen Gewalt als gesellschaftliches Problem | Häftling tot: Ermittlungen gegen Justizwache | Debatte um Mehrwertsteuersenkung entbrannt | Pferdetaxi befördert Skifahrer | Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn | Wetter
